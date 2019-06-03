Зеленский публично обратился к Баканову и выдвинул ультиматум

03.06.2019 19:15

В течение двух недель СБУ должна показать результат и доказать свою состоятельность.

Об этом заявил президент во время встречи с Бакановым, передает "Диалог.UA".

22 мая президент Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Так, Зеленский обращался к Баканову на "ты".

Он отметил, что у новой команды нет времени, чтобы разбираться во всех делах, но стоит показывать какой-то результат.

Зеленский предложил начать с контрабанды, которую стоит остановить. Президент заверил, стоит показать всему миру, что страна меняется, и дать результат в борьбе с коррупцией.

Баканов, в свою очередь, поддержал слова президента и заверил, что будет делать все для того, чтобы остановить коррупцию.

Зеленский дал две недели на то, чтобы Баканов представил результат. Ранее Баканов заявил, что СБУ готовится к чрезвычайному положению в стране после нововведений 1 июля.



Источник: www.dialog.ua