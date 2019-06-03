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Зеленский таки может встретиться с Путиным: политолог озвучил дату
В интервью сайту «Сегодня» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным не раньше августа, передает replyua.net.
Со слов эксперта, факт того, что подобные переговоры не будут проходить в рамках торжеств, приуроченных операции «Оверлорд», тактический ход и для украинской, и для российской сторон.
«Запрос на переговоры есть. И есть необходимость. Я думаю, есть большое желание у Зеленского включиться в переговоры. У Путина есть не так желание возобновить переговоры, сколько интерес к Зеленскому. Есть потребность у Франции, Германии, США. Но то, что сейчас произошло, – тактика. И наш президент не совсем готов к активным переговорам. И Путин сейчас ведет такую тактическую игру – он просто не форсирует переговоры», – говорит Фесенко.
Он уверен, что встреча состоится не раньше августа, а может быть, осенью. «И, я думаю, она возобновит переговоры в нормандском формате. Но прежде Зеленский встретится с лидерами Германии и Франции, возможно, США. Потому что предполагается визит его в США и встреча с Трампом», – добавляет политолог.
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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