Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей

03.06.2019 18:18

В понедельник, 3 июня будут уволены три заместители руководителя Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«По данным источников Цензор.Нет, сегодня состоится три знаковых увольнения в составе Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Новый глава главка «К» Иван Баканов принял решение о снятии с должностей трех своих заместителей в «К». Сегодня, как ожидается, должности потеряют: Сергей Коваленко – заместитель по борьбе с контрабандой; Василий Писный – заместитель по борьбе с организованной преступностью; Владимир Рыбачук – заместитель по борьбе с коррупцией в судах», – написал Бутусов.

Он уточнил, что среди этих троих людей «самым известным» является Писный.

«Это весьма одиозный и состоятельный человек, семья которого сколотила состояние за годы его службы в правоохранительных органах, и который не постеснялся оформить себе статус участника АТО после трехдневной командировки в АТО. Именно Писному народный депутат Владимир Парасюк врезал ногой прямо на заседании парламентского комитета. Вероятно, это не последние увольнения в «К» среди командного состава», – добавил журналист.

Источник: https://from-ua.com