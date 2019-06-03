Зеленский завтра проведет переговоры с президентом Польши

03.06.2019 20:15

Президент Украины завтра проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Переговоры состоятся в Брюсселе. Об этом сообщает «Польское радио».

Эту информацию также подтвердил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, это будет первая встреча глав государств в новой персональной конфигурации. Встреча Дуды с Зеленским состоится в резиденции Постоянного представителя Республики при Европейском Союзе.

«Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины», — заявил польский чиновник.

Источник: https://donpress.com