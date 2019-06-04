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"Как будем давить на агрессора?" Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия) во вторник, 4 июня, с двухдневным визитом. Это его первый зарубежный визит после избрания главой государства.
Самолет приземлился во второй половине дня в международном аэропорту Завентем. "Прилетел в Брюссель... Конечно, недостаточно только призывов, поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопросов — как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем призывать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем", — написал он в Facebook, сообщает Обозреватель.
"Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не выходит 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе погибли 147 маленьких украинцев — 98 мальчиков и 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 000 детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что для десятков тысяч эта война обернулась насилием — психологическим, сексуальным, физическим.
"Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей", — заявил президент.
Согласно программе, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 15:30 (16:30 по Киеву).
После этого Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, а затем состоится совместная пресс-конференция. По окончании общения с прессой они примут участие в заседании комиссии Украина-НАТО на уровне послов.
На 4 июня также запланирована встреча с европейским комиссаром по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.
Завершит программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС.
На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
В состав украинской делегации вошли заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Теги: Донбасс, визит, война, Брюссель, агрессор, Зеленский
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