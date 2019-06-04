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Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука

04.06.2019 19:27
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Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука

Назначение Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе не не поможет Киеву на переговорах в Минске урегулировать ситуацию на Донбассе.
Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет Сегодня.
Он считает, что возвращение второго президента Украины (1994-2005 гг.) в "минский процесс" не повлияет на результат переговоров.
"Я считаю, что Украина сделала позитивный шаг, вернув к Трехсторонней переговорной группе Кучму. На сегодняшний день более авторитетного человека, чем Кучма, для переговоров по Донбассу не найти. В этом вопросе я оптимизма не вижу. Нужно понимать, что украинская сторона должна изменить стартовые позиции России. Есть три фундаментальных вопроса, на которых настаивает Россия: никакого НАТО, никакого ЕС, вопрос с Крымом закрыт навсегда. Поэтому ожидать на изменения с такой позицией РФ не стоит", – сказал Тука.



Теги: Донбасс, вопрос, решение, Кучма, Минские договоренности
 
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