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"На Донбасс не приедет", - в России в драке убит спецназовец ГРУ Белянкин

04.06.2019 22:14
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"На Донбасс не приедет", - в России в драке убит спецназовец ГРУ Белянкин

1 ноября в России был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Он принимал активное участие в сирийской войне.

Внимание на убийство российского военного обратил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Белянкин по кличке Кадет лишился жизни в минувшую субботу, 1 января, в деревне Путилово Московской области. Поздно вечером спецназовец ввязался в драку с группой чеченцев, которые пырнули его ножом. Он умер до приезда скорой. В РФ инцидент вызвал большой ажиотаж, который разгоняют российские пропагандисты.

По последним данным, уже несколько участников смертельной драки задержаны. Есть ли среди них убийца спецназовца, пока не сообщается. 24-летний Белянкин в спецназе ГРУ служил по контракту 4 года. Он несколько раз был в боевых командировках в Сирии. Орудовал ли ГРУшник на украинском Донбассе, информации нет. Однако это не исключено.

"На Донбасс не приедет", - прокомментировал новость Штефан, записав Белянкина в "груз 200".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, убийство, драка, Сирия, спецназ, ГРУ, ВСУ
 
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