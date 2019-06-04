Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского

04.06.2019 20:01

В Кремле ждут, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на все ультиматумы, выдвигаемые российским агрессором с 2014 года. Журналист Виталий Портников считает, что российский президент Владимир Путин будет готов прекратить войну, если Владимир Зеленский пойдет на его условия, передает "Диалог.UA".

"И для этого просто надо согласиться с очевидным – с тем, что сам Путин и его единомышленники говорили, начиная с 2014 года. Нужно признать, что в 2014 году в Украине, простите, "на Украине", произошел государственный переворот, одним из результатов которого стали выступления граждан – сторонников законной власти в Крыму и на Донбассе", – пишет он. По его словам, Путин всегда идет навстречу тем, кто его понимает и хочет стать его союзником. "Жители Крыма провозгласили независимость своей республики, приняли решение о присоединении к России. И Украина должна признать легитимность этого решения и его соответствие международному праву", – иронизирует Портников.