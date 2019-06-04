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Украинцев ожидает самое аномальное лето

04.06.2019 13:42
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Украинцев ожидает самое аномальное лето

В этом году ожидается аномальное лето. Об этом твердят климатологи. Они заявляют, что из-за глобального потепления лето в этом году в Украине станет короче на целый месяц.

Из-за резких климатических изменений уже в августе украинцы ощутят резкое похолодание.

Конец лета в 2019 году будет дождливым и холодным, передает zi.ua.

Одна из ведущих сотрудниц Гидрометцентра института Украины, Вазира Мартазинова, рассказала, к чему стоит готовиться украинцам.

«Лето по отношению к предыдущим годам, предшествующего столетия, сжалось. Оно стало не таким длинным, как три месяца, а продолжается где-то два месяца», – рассказала климатолог.

О том, что глобальное потепление уже вошло в свои права, свидетельствует тот факт, что многие растения начали мутировать. Сообщается, что плющ обыкновенный, который традиционно стелется по земле, в последние годы ползет по стволам деревьев.

Примечательно, что плющ уже успел переродиться, у него изменилась форма листьев, и теперь плющ плодоносит темными кистями и цветет белым цветом. Такие признаки плюща обыкновенного более характерны для плюща средиземноморского, что растет на территории Грузии, Франции и Испании. Ученый Виктор Мельник считает, что такие преобразования являются следствием климатических изменений.

Стоит также заметить, что такие резкие заявления климатологов не кажутся абсурдными на фоне жаркого мая, который позволил лету начаться, по сути, на месяц раньше.



Теги: Украина, Донбасс, глобальное потепление, похолодание, гидрометеоцентр, лето
 
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