В Киеве начался суд над полицейскими, убившими ребенка

04.06.2019 12:23

В Голосеевском районном суде начался суд над полицейскими, старшим сержантом Владимиром Петровцом и лейтенаном Иваном Приходько, которые застрелили ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что прокуратура просит суд избрать двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

На территории квартала, где расположен суд, находятся минимум три десятка полицейских.