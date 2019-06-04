В Украине готовят "приятный сюрприз" для автошкол после резонансного ДТП с Зайцевой

04.06.2019 13:02

В Министерстве внутренних дел Украины предлагают ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей.

Об этом в эфире "ObozTV" рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, передает apostrophe.ua.

"Мы дорабатываем наши ведомственные указы и готовим такой "приятный сюрприз" автошколам – если больше определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки, инструктора несут за это персональную ответственность", – сообщил Криклий.

По его словам, эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах.

"Сейчас в автошколах коллективная безответственность. Они "комиссией" принимают экзамены по теории – якобы комиссией, понятно, что там никакой комиссии нет. Точно такой же "комиссией" принимают практические экзамены. В подавляющем большинстве школ это бутафория. Такую ситуацию нужно менять. Должна быть персональная ответственность", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в будущем в МВД собираются кардинально видоизменить процесс подготовки водителей. В частности, инструкторы смогут обучать новичков самостоятельно и не "привязываться" к автошколам.

"В теории человек сможет самостоятельно научиться и сдать экзамен, а потом пойти к конкретному инструктору, у него получить практические навыки и уже к нам прийти на практический экзамен", – говорит Криклий.

"Должна быть индивидуальная запись на сдачу экзамена, и индивидуальная ответственность со стороны инструктора, который готовит водителей", – резюмировал он.