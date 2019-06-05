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48% украинцев хотят голосовать за «Слугу народа»
За 6 недель до досрочных выборов в Верховную Раду социологическая группа «Рейтинг» провела опрос в Украине и установила, что большинство граждан проголосуют за партию президента «Слуга народа».
Как сообщает replyua.net, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, за партию Владимира Зеленского свои голоса отдали бы больше 48% избирателей. Речь идёт об украинцах, которые точно пойдут на выборы и определились, за кого проголосуют.
Нужно отметить, что «Оппозиционная платформа - За жизнь» продолжает наращивать свой рейтинг, и сейчас он приближается к 11 процентам. «Европейская солидарность» Петра Порошенко набирает пока 7,8% голосов, на четвёртом месте партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко. У неё 6,9%. Продолжает увеличивать свой рейтинг партия «Голос» Святослава Вакарчука. За эту политическую силу хотят проголосовать чуть больше 5 процентов избирателей.
Получается, что только 5 партий, скорее всего, преодолевают пятипроцентный барьер и смогут войти в Верховную Раду. Все остальные политические силы имеют в Украине минимальную поддержку. Напомним, что досрочные парламентские выборы состоятся в Украине 21 июля. Ранее президент Зеленский распустил Верховную Раду.
Теги: Донбасс, голосование, Слуга народа
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