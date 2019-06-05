- Боец ВСУ объяснил, когда можно будет провести военную операцию по освобождению Донбасса17:40
- «Для тех, кто давно не видел город»: дончанин снял яркий ролик в центре Донецка17:20
- 48% украинцев хотят голосовать за «Слугу народа»16:48
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +3316:30
- Будет ли "Минск - 3": Белковский о шансах Путина и Зеленского заключить мир на Донбассе16:14
- Разумков о «Слуге народа» на выборах в парламент: «Депутаты пытаются с нами договориться»16:01
- Главари ОРДО призвали власти Украины «наказать» Порошенко, Турчинова и Парубия15:40
- Грозит 5 лет: стало известно о наказании полицейским, которые убили 5-летнеего ребенка15:00
- Убийство 5-летнего Кирилла: Аваков выступил с заявлением о своей отставке14:46
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»14:32
6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
Вознесение Господне относится к числу главных двунадесятых празднеств и в 2019 году приходится на 6 июня.
Это светлое событие имеет определенные каноны, которых необходимо придерживаться. Чтобы правильно отметить праздник, заручиться поддержкой и любовью Господа, следует знать, что разрешается делать в этот день, а что строго запрещено.
В день Вознесения Господня запрещаются любые ссоры, конфликты и скандалы. Воздержитесь от грубости, особенно в адрес близких и родных.
6 июня 2019 года следует отказаться от тяжелой работы, требующей особого усердия и сил. Это касается и труда в садах и огородах. Не стоит в праздничный день полностью погружаться в работу и дела: лучше провести больше времени в молитвах.
В этот праздник не отпевают усопших, а в храмах не совершают панихиду.
Нельзя громко кричать на улице, раскидывать мусор, плевать на землю.
В день Вознесения запрещено говорить «Христос Воскрес».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, религия, христианство, Вознесение Господне
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать
- Покровская родительская суббота 2017: история и традиции праздника
- 24 июля: в чем помогает святая Ольга и кого поздравлять в этот день
- Радоница 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- 28 мая - сегодня празднуют День Святого Духа
- Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла
- «Для тех, кто давно не видел город»: дончанин снял яркий ролик в центре Донецка17:20
- Главари ОРДО призвали власти Украины «наказать» Порошенко, Турчинова и Парубия15:40
- Неопровержимые доказательства: на Донбассе обнаружено вооружение ВС РФ12:08
- «Операция — самоликвидация»: опубликовано видео случайного самоподрыва члена НВФ11:18
- Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых10:13
- В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери07:25
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- Боец ВСУ объяснил, когда можно будет провести военную операцию по освобождению Донбасса17:40
- «Для тех, кто давно не видел город»: дончанин снял яркий ролик в центре Донецка17:20
- Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды17:01
- 48% украинцев хотят голосовать за «Слугу народа»16:48
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +3316:30
- Будет ли "Минск - 3": Белковский о шансах Путина и Зеленского заключить мир на Донбассе16:14
- Разумков о «Слуге народа» на выборах в парламент: «Депутаты пытаются с нами договориться»16:01
- Главари ОРДО призвали власти Украины «наказать» Порошенко, Турчинова и Парубия15:40
- Названы заболевания, передающиеся от городских птиц15:20
- Грозит 5 лет: стало известно о наказании полицейским, которые убили 5-летнеего ребенка15:00
- Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды17:01
- Названы заболевания, передающиеся от городских птиц15:20
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»14:32
- Медики рассказали, кому нельзя есть черешню12:49
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- Рис с пластиком и мясо с клеем: как выявить продукты-подделки21:18
- Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса20:55
- Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского20:01
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться