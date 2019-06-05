Боец ВСУ объяснил, когда можно будет провести военную операцию по освобождению Донбасса

05.06.2019 17:40

Военная операция по возвращению неподконтрольной Украине территории Донбасса возможна только после того, как будут исчерпаны все политические возможности. Об этом заявил боец ВСУ и участник войны на Донбассе Алексей Петров.

Украинский военный отметил:

«В идеале Россия должна просто сказать: „Мы уходим из Украины“ — и уйти. Все. Но чтобы это произошло — нужно, чтобы общество в Украине было как никогда единым. Увы, сейчас у нас далеко не так. Если мы начнем сейчас отвоевывать Донбасс военным путем, можем потерять сотни тысяч украинских воинов. Поэтому я считаю, что в первую очередь для начала нужно использовать все политические возможности для деоккупации сначала Донбасса, а потом и Крыма. Как бы то ни было, идти в наступление ради возвращения территорий мы пока не готовы».

По словам Петрова, Украина обязана бороться за своих граждан на Донбассе, «даже если это будет всего один человек, у которого дома висит украинский флаг». Он подчеркнул:

«За каждого гражданина, который ждет Украину, надо бороться. Он живет в таких условиях, когда не знает, когда в его огород может прилететь снаряд со стороны псевдореспублик. И ладно, если в огород. А если в дом? На Донбассе очень много людей ждут возвращения Украины. Даже среди тех, кто раньше ратовал за боевиков».

Источник: https://donpress.com