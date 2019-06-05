Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Боец ВСУ объяснил, когда можно будет провести военную операцию по освобождению Донбасса

05.06.2019 17:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боец ВСУ объяснил, когда можно будет провести военную операцию по освобождению Донбасса

Военная операция по возвращению неподконтрольной Украине территории Донбасса возможна только после того, как будут исчерпаны все политические возможности. Об этом заявил боец ВСУ и участник войны на Донбассе Алексей Петров.

Украинский военный отметил:

«В идеале Россия должна просто сказать: „Мы уходим из Украины“ — и уйти. Все. Но чтобы это произошло — нужно, чтобы общество в Украине было как никогда единым. Увы, сейчас у нас далеко не так. Если мы начнем сейчас отвоевывать Донбасс военным путем, можем потерять сотни тысяч украинских воинов. Поэтому я считаю, что в первую очередь для начала нужно использовать все политические возможности для деоккупации сначала Донбасса, а потом и Крыма. Как бы то ни было, идти в наступление ради возвращения территорий мы пока не готовы».

По словам Петрова, Украина обязана бороться за своих граждан на Донбассе, «даже если это будет всего один человек, у которого дома висит украинский флаг». Он подчеркнул:

«За каждого гражданина, который ждет Украину, надо бороться. Он живет в таких условиях, когда не знает, когда в его огород может прилететь снаряд со стороны псевдореспублик. И ладно, если в огород. А если в дом? На Донбассе очень много людей ждут возвращения Украины. Даже среди тех, кто раньше ратовал за боевиков».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх