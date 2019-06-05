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Дожди продолжаются: синоптики дали прогноз до выходных

05.06.2019 10:46
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Дожди продолжаются: синоптики дали прогноз до выходных

5 июня, в среду, погодная картина в Украине не изменится, и практически во всех областях прогнозируются грозы и дожди. Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре рассказали, что сегодня по всей стране ожидаются кратковременные ливни с грозами. Самая прохладная погода ожидается в западных областях, где будет от 23 до 26 градусов. 

В северных и центральных областях воздух прогреется до 25-27 градусов. До 30 градусов со знаком плюс сегодня синоптики прогнозируют в восточных и южных областях. 6 июня, в четверг, дожди прекратятся на Левобережье. И там ожидается малооблачная погода. На Правобережье весь день будут идти кратковременные дожди. При этом в большинстве областей похолодает на пару градусов. 7 июня, в пятницу, температура останется прежней, однако начнёт меняться карта осадков. 

Синоптики не прогнозируют дожди только в северных и восточных областях, на остальной территории снова ожидаются ливни с грозами. Напомним, что ранее известный народный синоптик дал подробный прогноз на июнь и рассказал, в какие дни ожидается самая жаркая погода и пройдут дожди.



Теги: Донбасс, дождь, прогноз погоды
 
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