Дуда призвал Зеленского посетить Польшу: «Надеюсь, наши страны примирятся»

05.06.2019 10:30

Президент Республики Польша Анджей Дуда пригласил новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского посетить Варшаву в день годовщины начала Второй мировой войны, о чем пишет replyua.net со ссылкой пресс-службу президента Украины.



В сообщении, в том числе, говорится, что четвертого июня в Брюсселе Анджей Дуда высказал слова надежды на то, что страны найдут общий язык и примирятся в вопросах истории и установлении правды через работу специалистов. Также Дуда подчеркнул, что Польша продолжит поддержку украинского государства в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета в границах, которые были признаны мировым сообществом.



Польский лидер отметил: «Я заверил господина президента в том, что он имеет нашу поддержку в евроатлантических устремлениях Украины». Он также назвал нашу страну «добрым соседом» и подчеркнул, что Польша всячески стремится помочь развиваться украинскому государству. Напоследок Анджей Дуда добавил, что уровень двусторонней торговли хороший и есть все перспективы для его улучшения. Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что Владимир Зеленский в Брюсселе заверил европейцев в том, что он не будет становиться на сторону олигарха Игоря Коломойского в вопросе ПриватБанка.