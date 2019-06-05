Кучма обрадовал прогнозом по обмену пленными между Украиной и Россией

05.06.2019 20:48

Экс-президент украинского государства Леонид Кучма, являющийся представителем Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке нашей страны, убежден в том, что прогресс в вопросе обмена пленными будет достигнут.



Как передают корреспонденты replyua.net со ссылкой на украинский «Интерфакс», в среду, в Минске, после заседания ТКГ второй украинский лидер заявил журналистам: «Касательно обмена военнопленными, или незаконно удерживаемыми – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, однако я четко знаю то, что такие вопросы начнут скоро решаться. В частности, я говорю о том, к примеру, сколько на сколько, и так далее».



Согласно словам Леонида Кучмы, на заседании Трехсторонней контактной группы также поднимался вопрос на счет пленных украинских моряков, которых незаконно захватили бойцы ФСБ в водах Керченского пролива. Он отметил: «Я тоже убежден в том, что и в этом вопросе будут продвижки». Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что в столице Республики Беларусь между белорусским лидером и бывшим президентом украинского государства Александром Лукашенко и Леонидом Кучмой соответственно состоялись переговоры.