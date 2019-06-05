Медики рассказали, кому нельзя есть черешню

05.06.2019 12:49

Черешня — полезная ягода.

Однако есть люди, которым нужно уменьшить ее потребление, а иногда, и вовсе отказаться от этих ягод, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

В каких случаях нельзя есть черешню:

при спаечной болезни кишечника;

язве желудка;

гастрите с повышенной кислотностью

склонности к метеоризму

сахарном диабете (ограничить потребление)

индивидуальной непереносимости.