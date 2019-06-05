«Мы плывем, это ужас»: украинский город оказался под водой

05.06.2019 09:00

Ливень, внезапно обрушившийся на город в Украине, практически затопил его

Припаркованные автомобили оказались почти полностью под водой.

Стихия атаковала город Новоднестровск в Черновицкой области. Там под воду ушел, в частности, центр населенного пункта. Ливень начался примерно в два часа дня, сообщает местное издание buknews.

В социальных сетях местные жители тут же начали публиковать фото и видео того, что натворил проливной дождь.

Так, например, на представленных фотоснимках видно, что автомобили, припаркованные на улицах города. Оказались практически под водой.

Пользователи комментировали: «Мы плывем, это ужас». По их словам, помимо дождя на город обрушился и град.

Как сообщалось ранее, на днях досталось и двум болгарским городам – Пловдиву и Стара Загора. За каких-то 30 минут проливной дождь затопил улицы, подвалы, дома. В Пловдиве спасатели получили более сотни звонков о том, что людям требуется помощь из-за наводнения.

Большая вода парализовала автомобильное движение, а посетители торгового центра оказались заблокированными в здании.

По Стара Загора прошлась мощная буря, которая вырывала с корнем деревья и серьезно повредила линии электропередач. Здесь также дорожное движение полностью заблокировано из-за стихии.

Сведений о пострадавших нет.

Синоптики дают неутешительный прогноз – ливни и буря могут вернуться.

Проливные дожди обрушились на Иран в последней декаде марта. По заявлению иранских официальных лиц, наводнения затронули около 400 населенных пунктов, расположенных в 15 провинциях на севере страны.

Из-за разгула стихии более 2,3 тыс. дорог оказались заблокированными, не менее 84 мостов разрушены, 141 река вышла из своих берегов. Кроме того, с момента начала дождей было зарегистрировано более 400 оползней.