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«Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
Пока президент Украины Владимир Зеленский находится в Брюсселе, Евросоюз одобрил санкции против России
Постпреды стран Евросоюза одобрили до 23 июня 2020 года продление санкций против России за присоединение Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
По информации агентства, «дипломаты Евросоюза одобрили продление санкций к РФ в связи с Крымом». Теперь этот вопрос будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств, а затем санкции должны будут одобрить правительства стран объединения.
3 июня стало известно, что Европейская комиссия предложила продлить до 2020 года санкции.
Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с российской аннексией Крыма в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины.
Ранее сообщалось, что во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После переговоров генсек НАТО и Зеленский дали совместную пресс-конференцию, во время которой ответили на вопросы журналистов.
Так Владимир Зеленский заверил, что стратегический курс Украины на вступление в Альянс является неизменным внешнеполитическим приоритетом. Президент Украины заявил, что готов вести переговоры с РФ ради установления мира.
«Мы готовы вести переговоры с Россией. Мы готовы внедрить минские соглашения. Но мы должны сначала иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном отношениях», — сказал Зеленский.
Он также подчеркнул необходимось противодействия российской агрессии в Черном море: «Я хочу дать новый импульс нашему участию в Союзе. Продолжающаяся российская военная агрессия остается вызовом евроатлантической безопасности. Наша ключевая задача – это обеспечить безопасность и стабильность в регионе Черного моря, которая требует дополнительных усилий со стороны Альянса».
Столтенберг раскрыл некоторые детали переговоров с Зеленским: «Сейчас наш фокус – на реформах. Президент Зеленский заявил и подчеркнул, что для Украины важно соответствовать стандартам НАТО, и поэтому мы будем идти путем реформ».
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, Евросоюз, Зеленский
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