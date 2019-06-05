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Новый парламентский рейтинг: «Слуга народа» продолжает лидировать

05.06.2019 08:47
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Новый парламентский рейтинг: «Слуга народа» продолжает лидировать

Вчера, 4 июня, в сети появился новый парламентский рейтинг. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukrainian Elections.

Его составили представители Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований. В основу вышеуказанного рейтинга легли результаты личного интервью, поучаствовать в котором вызвались 2121 доброволец. Исследование общественного мнения имело место в период с 15 по 31 мая текущего года. Как показали результаты опроса, первенство в парламентском рейтинге по-прежнему принадлежит политической силе «Слуга народа». На сегодняшний день уровень её поддержки со стороны украинских граждан составляет 40,9%. За «Слугой народа» следует партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Ей симпатизируют 11,1% электората. 

На третью позицию вновь вернулся «Блок Петра Порошенко «Солидарность». За данную фракцию на предстоящих выборах планируют проголосовать 10,5% украинцев. Догнать «Блок Петра Порошенко «Солидарность» изо всех сил пытается политическая сила «Батькивщина», главой которой является Юлия Тимошенко. Отдать свои голоса за данную партию хотят 9,3% украинских граждан.



Теги: Донбасс, парламент, партия, Слуга народа
 
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