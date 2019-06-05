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Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33

05.06.2019 16:30
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Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33

В Украине 6 июня ожидаются сильные ливни по всей территории. Однако это не помешает термометрам подняться до + 33 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко .

«6 июня в Украине снова — кратковременные дожди (карта) и грозы, местами сильные ливни, шквалы и град. Завтра днем меньше вероятность дождей ожидается на Левобережье — восточные области, юго-восток, часть центральных областей, тех, что восток. Температура воздуха в Украине предполагается в четверг +25 +30 градусов, на Востоке и Юге местами до +32 градусов, на Западе +23 +27 градусов», — написала Диденко.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, погода, жара
 
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