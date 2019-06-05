Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»

05.06.2019 14:32

Люди сами ищут себе проблем на голову

Люди в Украине продолжают пренебрежительно относиться к своему здоровью. Недавно стало известно о том, что в Киеве из-за употребления в пищу сушеной рыбы участились случаи заболевания ботулизмом.

Об этом в Facebook сообщает Инфекционное отделение 2-й Александровской клинической больницы Киева.

Из-за сушеной рыбы, изготовленной в домашних условиях, так называемой – популярной «тараньки» — многие украинцы оказались в больнице:

«В отделении реанимации двое пациентов с этим уже не редким заболеванием (бутулизмом – ред.). Оба заболели после употребления рыбы. Только за последние пять месяцев у нас пролечено шесть пациентов с ботулизмом. А это больше 600 тысяч гривен средств налогоплательщиков, которые были потрачены на противоботулинический антитоксин для этих пациентов».

Накануне произошел трагический случай в результате которого женщина оказалась на больничной койке:

«13 мая около 19 часов она съела вяленую плотву домашнего приготовления и икру из нее. Почувствовала недомогание в 2:00 ночи 14 мая, то есть через 7 часов. Уже в 6:45 она была госпитализирована в отделение реанимации. В тот же день, в 9:55 из-за невозможности самостоятельно дышать, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких. То есть уже через 15 часов после употребления рыбы. Противоботулинический антитоксин ввели в 11:15 этого же дня. Сегодня у нее 21-е сутки в реанимации, 21-е сутки на аппарате искусственной вентиляции легких, пневмония и другие осложнения».

Врачи добавляют:

«Стоит ли таранька так дорого, чтобы терять жизни? Или в нашей стране очень не хватает продуктов питания? Нам некуда больше направить эти средства?» – идеть речь в сообщении.

Источник: https://politeka.net