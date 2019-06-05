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У Порошенко посоветовали Зеленскому нанять корректора и спичрайтера

05.06.2019 20:18
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У Порошенко посоветовали Зеленскому нанять корректора и спичрайтера

Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в плагиате. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

У Порошенко слова Зеленского о том, что Украина в ЕС — это «смерть российского имперского проекта» назвали плагиатом. Цеголко отметил:

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская солидарность».

При этом Цеголко посоветовал команде Зеленского нанять главе государства спичрайтера:

«Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера».

Источник: https://donpress.com 



Теги: политика, Донбасс, Порошенко, Зеленский
 
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