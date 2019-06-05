Убийство 5-летнего Кирилла: Аваков выступил с заявлением о своей отставке

05.06.2019 14:46

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков не намерен уходить в отставку в связи с убийством в Переяслав-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова, но принять соответствующее решение в силах депутатов Верховной Рады.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об этом чиновник заявил после сегодняшнего заседания Кабмина.

«Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо», – заявил Аваков.

Напомним, в связи со смертью ребенка от огнестрельного ранения в голову, подозрение в совершении которого предъявили двум полицейским, в ряде украинских городов прошли массовые митинги с призывом к Авакову уйти в отставку. Более того, на сайте президента Украины была зарегистрирована соответствующая петиция. За два дня после публикации она набрала более 20 000 голосов «за» из 25 000, которые необходимы для рассмотрения.