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Украинцам объяснили, почему началось «нашествие» бабочек
Страна лежит на пути миграции.
Необычное нашествие красивых бабочек вот уже несколько дней наблюдают не только киевляне, но и жители Полтавщины. В социальных сетях люди делятся фотографиями и впечатлениями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«В Лубенском районе очень много бабочек. Перелетают тучами!» — пишет Вера Яловец.
«Вчера по дороге в Миргород нереально много бабочек перелетало через дорогу. В жизни еще не видела столько», — дополняет Елена Богуш.
«Село Нижняя Бодаква Лохвицкого района. Тоже летали тучами в субботу. Мы думали, их с самолета выбросили бороться с какими-то вредителями», — написала Мария Синящик.
Бабочки порадовали и жителей Гадячского района: красочные крылатые мотыльки облепили кусты жасмина, тополя, дороги и тропинки.
Как объяснили в Минэкологии, украинцы наблюдают сейчас сезонную миграцию чертополоховок (их также называют репейницами, солнцевиками репейными, чертополоховками углокрыльницами) — дневных бабочек из семейста Nymphalidae. Латинское название бабочек — Vanessa cardui.
Vanessa cardui — известный перелетный вид насекомых. Еще недавно эти «мигранты» находились в северной Африке, а теперь летят на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Ученые утверждают, что скорость перемещения «репейниц» может достигать 50 км/ч, таким образом, за сутки они могут преодолевать до 500 км.
Специалисты говорят, что при отсутствии достаточного количества привычного корма — чертополоха и родственных ему сорняков — гусеницы репейниц могут вредить культурным растениям. Наверное, недаром на этих бабочек жаловались аграрии южных областей: якобы голодные солнцевики репейные питались подсолнухами и соей.
Теги: Украина, Донбасс, насекомые, бабочка
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