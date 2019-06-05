Украинские моряки в российском плену: есть ли надежда на освобождение?

05.06.2019 13:02

Более полугода назад, 25 ноября, российские солдаты захватили 24 украинских моряков и 3 лодки Военно-морских сил Украины. Это произошло у Керченского пролива во время движения украинцев в Азовское море. В мае Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о незаконности действий Российской Федерации.

Освободят ли украинских моряков, что думают об этом деле эксперты и международные партнеры Украины, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

За что Россия судит украинских моряков?

Россия обвиняет украинских военных в якобы незаконном пересечении границы организованной группой с оружием. Кремль называет собственную агрессию провокацией со стороны Украины. Судебные заседания в этом процессе продолжаются уже полгода, и обвиняемых все это время держат под стражей в Москве. Украинцы не признают вины и называют себя военнопленными.

По словам адвокатов, обвинения РФ безосновательны, поскольку по договору 2003 года Украина имеет свободный проход к Азовскому морю. Более того, инцидент произошел в 12 милях от побережья Крыма, в нейтральных водах. Об этом свидетельствуют геоданные движения украинских судов.

Более того, украинские ВМС не совершали никаких провокаций. Наоборот, это были русские корабли, которые открыли огонь и пошли на таран. Это подтверждают видео инцидента, обнародованные в интернете.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала освободить украинских военнослужащих. Впрочем, несмотря на очевидные доказательства и давление международного сообщества, Кремль продолжает удерживать пленных.

«Мы предоставили России все возможности для решения спора дипломатическими средствами. Но мы, к сожалению, не смогли добиться положительного результата после нескольких месяцев изнурительной работы», – отметила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Что решил международный суд?

Международный трибунал по морскому праву по иску Украины обязал Россию немедленно вернуть украинские военные корабли, а также освободить захваченных моряков. Это решение поддержали 19 судей из 21.

«Суд считает необходимым требовать от России освободить три задержанные украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину», – заявил председатель трибунала.

Хотя суд не требует от РФ прекратить уголовное преследование украинских моряков, Украина результатом судебного заседания довольна.

«Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре. Теперь вместе с друзьями и партнерами превратим символическую победу в практические рычаги. И обязательно вернем моряков домой», – подытожил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Примечательно, что на слушании не было представителя от России. Также РФ не предоставила свои материалы для рассмотрения дела. Впрочем, это никак не повлияло на процесс, и суд использовал официальную позицию РФ по ситуации.

Выполнит РФ решение трибунала?

В ведомстве РФ заявили, что «керченский инцидент» лежит вне юрисдикции трибунала. Однако, согласно конвенционного права ООН, Россия должна выполнять решения трибунала. Более того, все международные партнеры Украины стоят на стороне нашего государства в этом деле, и не раз подчеркивали абсурдность обвинений относительно украинских моряков. В частности, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ответ на решение трибунала заявил, что «в России нет законных оснований продолжать удерживать моряков».

Эксперты считают, что реакция Москвы на заключение международной судебной институции покажет, готова ли Россия решать конфликты мирным путем.

«Двадцать четыре моряка – это лакмусовая бумажка на то, заинтересован ли Путин в мирном решении войны на Донбассе и деэскалации в Азовском море», – отметил немецкий депутат Мануэль Саррацин.

Большинство аналитиков прогнозируют, что Россия выполнит требование международного трибунала, однако скорее всего – после парламентских выборов в Украине. По мнению юристов-международников, если Россия не освободит украинцев, то проиграет как на экономическом фронте, так и на репутационном.

«Игнорирование трибунала – это огромные экономические потери, которые РФ почувствует сразу (например, страховки для перевозок вырастут в цене) и потенциальные вопросы безопасности риски», – убежден юрист Борис Бабин.

Эксперты указывают на очень высокую вероятность новых антироссийских санкций в случае игнорирования решения трибунала. Пока же украинские военные и корабли находятся в русском плену.

Центр громадського моніторингу та контролю