Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия

05.06.2019 13:17

В Украине с 1 июля повысят на 9% акцизы на сигареты. После этого вырастут и розничные цены на табачные изделия. В среднем пачка может подорожать на 2,2 грн.

Правда, стоит учитывать, что пока продавцы не исчерпают запасы уже купленных сигарет, цены меняться не будут. Между введением новых акцизов и подорожанием табачных изделий на прилавках может пройти несколько недель.

OBOZREVATEL разобрался, сколько будет стоить пачка сигарет через несколько недель.

Пачка после июля подорожает минимум на 2,2 грн

В Украине сигареты дорожают в первую очередь из-за повышения акциза. В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.

В результате ежегодно акциз повышают на 20%. А в этом году его дополнительно поднимут еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%). Чтобы понять, как это отобразится на цене, нужно в первую очередь разобраться, сколько курильщики отдают на акциз.

Для примера, в конце прошлого года за каждые 1000 сигарет поставщики должны были отдать 577,98 грн акциза. Это примерно 11,5 грн за каждую пачку. Далеко не все производители придерживаются этой нормы, однако в среднем доля акциза должна составлять около 60% от общей стоимости пачки. Более того, в Минфине даже планируют обязать рынок четко соблюдать указанные пропорции.

Итак, в прошлом году, учитывая указанную зависимость, минимальная цена на пачку сигарет должна была составлять 19,1 грн. В январе акциз повысили до 693,5 грн (13,8 грн с пачки), а с 1 июля увеличат до 756 грн, или до 15,12 грн за пачку.

Таким образом, минимальная цена на данный момент должна составлять около 23 грн, а с 1 июля – 25,2 грн. Правда, стоит учитывать, что покамест четкого требования к доле акциза в общей стоимости нет. Поэтому в Украине можно найти сигареты и дешевле 20 грн. К примеру, самую дешевую пачку "Киева" можно купить 19,9 грн.

В среднем же, учитывая рост акциза, украинцы будут с 1 июля платить на 2,2 грн больше. А если сравнивать с прошлым годом, то разница будет уже около 6,1 грн! Со временем акциз должен составить 90 евро за пачку. А это значит, что в 2024-м курильщики за каждую пачку должны будут заплатить около 91 грн. Правда, также стоит учитывать, что через пять лет курс евро увеличится, поэтому и цена составит как минимум более 100 грн.

"Несмотря на повышение акцизов, рост цен на табачные изделия замедлился (до 24% за год). В частности, это может объясняться индексацией специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%)", – говорится в инфляционном отчете НБУ.

Сколько стоят сигареты в разных странах Европы:

Варшава – 3,7 евро

Берлин – 6,4 евро

Осло – 11,9 евро

Париж – 8 евро

Киев – 1,5 евро

Москва –2,3 евро

Минск –1,3 евро

Прага – 3,8 евро

Лондон – 12,3 евро

Только в Минске можно найти сигарете дешевле украинских. При этом, к примеру, в Норвегии пачка стоит почти в 10 раз дороже, а в Польше – в 2,5 раза. Для европейцев такие цены позволяют не только пополнять свои бюджеты, но и сокращать количество курильщиков. Во Всемирной организации здравоохранения уже давно пришли к выводу: лучший способ снижать число зависимых – повышать цены. Причем это не только уберегает население от вредной привычки, но и позволяет экономить государству. Курение приводит к преждевременным смертям и тяжелым заболеванием, а, значит, к потери рабочей силы и росту расходов на медицину.

Источник: https://from-ua.com