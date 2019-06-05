Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило Государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования. Согласно изменениям, сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории — с 3-мя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Норма вступает в силу с 1 сентября этого года и применяется обязательно при новом строительстве скоростных дорог.

Сужение полосы, по словам чиновников, позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, следовательно, аварий и ДТП станет меньше.

Кроме того, новыми изменениями установлена новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) — 3 м вместо 2,5 м. Отмечается, что действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м является очень опасной и вызывает дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги.

Также в новых изменениях к ГСН установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте и тому подобное. Благодаря установке более безопасных минимальных радиусов кривых новые дороги будут проектироваться с лучшей видимостью.

Источник: https://from-ua.com