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Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
Столтенберг встретил украинскую делегацию на входе в штаб-квартиру организации. После переговоров генсек НАТО и Зеленский дали совместную пресс-конференцию, во время которой ответили на вопросы журналистов.
Так Владимир Зеленский заверил, что стратегический курс Украины на вступление в Альянс является неизменным внешнеполитическим приоритетом. Президент Украины заявил, что готов вести переговоры с РФ ради установления мира.
«Мы готовы вести переговоры с Россией. Мы готовы внедрить минские соглашения. Но мы должны сначала иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном отношениях», — сказал Зеленский.
Он также подчеркнул необходимось противодействия российской агрессии в Черном море: «Я хочу дать новый импульс нашему участию в Союзе. Продолжающаяся российская военная агрессия остается вызовом евроатлантической безопасности. Наша ключевая задача – это обеспечить безопасность и стабильность в регионе Черного моря, которая требует дополнительных усилий со стороны Альянса».
Столтенберг раскрыл некоторые детали переговоров с Зеленским: «Сейчас наш фокус – на реформах. Президент Зеленский заявил и подчеркнул, что для Украины важно соответствовать стандартам НАТО, и поэтому мы будем идти путем реформ».
Зеленский назвал надлежащее выполнение закона по национальной безопасности одной из своих первоочередных задач, имея в виду реформу службы безопасности, разведки, оборонной промышленности, демократический контроль за безопасностью и оборонным секторами.
Президент также пригласил Североатлантический совет НАТО посетить Украину в июле.
«Украина, которая является стабильным, демократическим государством, которое способно себя зачистить, – это неотъемлемая часть европейской безопасности. Я уверен, что наше партнерство будет продвигаться эффективно в рамках Альянса. Я надеюсь, что на более долгом промежутке времени мы сможем превратить наше партнерство на полномасштабное членство в Альянсе», — заверил Зеленский.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, НАТО, встреча, Зеленский
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