Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Даты проведения ВНО 2019 в Украине: графики основной и дополнительной сессии

06.06.2019 12:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Даты проведения ВНО 2019 в Украине: графики основной и дополнительной сессии

Даты проведения ВНО 2019 в Украине: графики основной и дополнительной сессии.

В Украине полным ходом идет внешнее независимое оценивание. В ходе ВНО 2019 учащиеся проходят проверку своих знаний по основным учебным предметам. Когда и что сдают, а также когда будут результаты каждого предмета ВНО, узнайте в нашей статье.

Основная сессия внешнего независимого оценивания началась 21 мая, а закончится ВНО 13 июня.

Календарь проведения ВНО 2019 в Украине:

21 мая – тестирование по математике;
23 мая – тестирование по украинскому языку и литературе;
27 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;
28 мая – тестирование по английскому языку;
30 мая – тестирование по физике;
4 июня – тестирование по истории Украины;
6 июня – тестирование по биологии;
11 июня – тестирование по географии.

Когда будут результаты каждого предмета ВНО

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания будут объявлены:

 

до 14 июня – математика, украинский язык и литература, физика;
до 20 июня – иностранные языки, биология;
до 25 июня – история Украины, география, химия.

Апелляционные заявления участников, не согласных с результатами внешнего независимого оценивания, будут приниматься со дня их объявления.

Дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО, состоится в период с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.

График проведения дополнительной сессии ВНО:

26 июня – математика;
27 июня – немецкий язык;
1 июля – французский язык;
2 июля – испанский язык;
3 июля – украинский язык и литература;
4 июля – физика;
5 июля – английский язык;
8 июля – история Украины;
9 июля – биология;
10 июля – география;
11 июля – химия.

Результаты дополнительной сессии будут обнародованы до 18 июля 2019.

Источник : https://www.segodnya.ua 

 

 


Теги: дата, сессия, график, ВНО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх