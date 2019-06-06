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Досрочные выборы в Раду: источники рассказали о неожиданной позиции Зеленского
Проведение досрочных выборов в Верховную Раду в июле находится под угрозой, поскольку в случае непринятия нардепами закона "О публичных закупках", Центральная избирательная комиссия не успеет вовремя распечатать бюллетени.
О таком сценарии развития событий, последние две недели открыто предупреждают в ЦИК и Комитете избирателей Украины.
"Действующий закон о публичных закупках сейчас не дает возможности закупить все необходимые товары и услуги. До дня голосования осталось 55 дней, фактически мы видим, что самая критическая ситуация связана с избирательными бюллетенями, то есть у нас будет только 17 дней, чтобы закупить бюллетени… Мы готовы работать в любом режиме, чтобы эти выборы состоялись, но нам нужны инструменты, чтобы двигаться четко по процедуре", — сообщила журналистам секретарь комиссии Наталия Бернацкая.
В тоже время, по словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, за два месяца до выборов нельзя принимать закон "с колена", поскольку нарушаются избирательные права граждан.
"Мы еще с прошлого года неоднократно обращались в парламент с просьбой принять соответствующие законы в срок", - сетует Слипачук. По ее словам, для принятия необходимых решений остался "день-два", после чего возможности для проведения тендерных процедур будут сокращаться.
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, выборы, источник, Зеленский
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