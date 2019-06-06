- У Зеленского заявили, что хотят уволить Луценко на следующей неделе13:00
- «70 лет разрушали»: Супрун дала странное объяснение дефициту лекарств и отсутствию нормальных больниц в Украине12:20
- Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет12:00
- Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу 11:20
- В Раде рассказали, когда примут предложенные Зеленским законы11:00
- Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями10:40
- "У Зеленского свой путь", - Филатов о влиянии Коломойского на президента Украины 09:40
- Пить станет невероятно дорого: в Украине хотят повысить минимальные цены на алкоголь08:20
- В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году08:02
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
ГБР намерено допросить пресс-секретаря Порошенко
В Государственном бюро расследований вызвали на допрос пресс-секретаря пятого президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко относительно возможной потери из ситуативной комнаты АП материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.
"Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос, но дату, время и место его проведения сообщить не могу", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что его вызвали по возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.
Ранее бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос в ГБР.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.
После этого пресс-секретарь пятого Президента Украины Святослав Цеголко заявил, что техника с ситуационной комнаты Президента Украины была арендована на средства Порошенко, а сейчас ее вернули арендодателю.
В ГБР начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.
Теги: Донбасс, тайна, пресс, Порошенко
- Ученые разгадали тайную технологию строительства пирамид
- Курс НБУ на 13 декабря: доллар и, евро стали дороже
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- Курсы валют в Донецке (11 августа)
- Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб 11:40
- Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу 11:20
- Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями10:40
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»21:38
- В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны18:04
- Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса17:42
- Луценко рассказал, чем грозит снятие блокады с территорий ОРДЛО 16:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июня16:20
- В ОРДО увеличили срок действия «пенсионных карт»16:00
- У Зеленского заявили, что хотят уволить Луценко на следующей неделе13:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- «70 лет разрушали»: Супрун дала странное объяснение дефициту лекарств и отсутствию нормальных больниц в Украине12:20
- Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет12:00
- Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб 11:40
- Эксперты подсчитали, сколько украинцы переплачивают за новые автомобили11:30
- Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу 11:20
- В Раде рассказали, когда примут предложенные Зеленским законы11:00
- Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями10:40
- Жители Украины вскоре смогут наблюдать уникальное небесное явление 10:20
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды17:01
- Названы заболевания, передающиеся от городских птиц15:20
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»14:32
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия