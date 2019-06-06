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"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе
Актеры "Квартала" рассказали о работе без Владимира Зеленского и новых программах.
Фото: пресс-служба
Уже в это воскресенье в Киеве пройдет концерт "Вечернего Квартала". Во дворце "Украина" актеры представят зрителям новую программу, с которой выступали на недавнем фестивале "Весело" в Турции. Также в концерте примут участие актрисы "Женского Квартала" и группа On I Ona. К слову, это первый концерт "Вечернего Квартала" в Украине, в котором не будет принимать участие Владимир Зеленский. Актеры "Квартала" поделились своими мыслями и рассказали, как они привыкают к новому положению.
Александр Пикалов:
"Паника уже прошла, поэтому все хорошо (смеется). Постановками сейчас руковожу я и Евгений Кошевой, но у нас полное взаимопонимание в коллективе и каждый имеет право голоса. Сейчас мы переживаем тоску по ушедшему в политику товарищу, но, будьте уверены, в новом осеннем сезоне нам будет чем удивить своего зрителя"
Степан Казанин:
"Конечно, немного непривычно и безумно не хватает в коллективе этого хриплого голоса. Такое ощущение, что из пазла убрали один кусочек, или вырвали часть какого-то органа… Но мы стараемся справляться. Благо, бригада авторов у нас сильная, и в коллективе, как и прежде, царит демократия. Несмотря на свою невероятную занятость, Владимир, как мне известно, видел уже нашу новую программу. Для него она, кстати, была сюрпризом. И мне кажется, он был приятно удивлен".
Юрий Корявченков:
"Настроение у всех отличное, но, конечно, мы скучаем. Сейчас в "Вечерний Квартал" вдохнется новая жизнь, и надеюсь, те изменения, которые его ждут, пойдут только на пользу. Безусловно, мы и дальше продолжим шутить на все острополитические темы. И зритель уже через пару дней сможет это сам проверить. Ведь те, кто не смог быть с нами в Турции, теперь имеют шанс побывать в Киеве и увидеть эту же программу, а значит, и получить удовольствие от живого концерта".
Мика Фаталов:
"Все дни до момента выхода на сцену я ходил сам не свой. Было ощущение, что от меня реально оторвали какую-то часть тела… Это даже заметил со стороны Юра Крапов и спросил: "Это ты из-за Вовы так?". Конечно, все это непривычно. Но после ухода Владимира мы все еще больше сплотились. На лето у нас уже выстроен график гастролей. И, кстати, как концертный директор "Квартала" могу сказать, что сейчас внимание к нам очень повышенное. Нас снова приглашают на гастроли, причем в основном это за рубеж (Америка, Европа, Австралия)".
Новый актер студии – Владимир Мартынец:
"В коллектив меня позвал Владимир Александрович, пригласив на разговор в свой кабинет. Узнав, что я не поехал на фестиваль "Лиги смеха" в Одессе (Мартынец – капитан команды "Стадион "Диброва". – Прим.), он предложил мне попробовать себя сначала в роли автора. Уже потом я вошел в основной актерский состав. Конечно, я был в шоке. Ведь с детства смотрю этот проект, и работать с такими легендами юмора нашей страны для меня большая честь. Сейчас атмосфера в коллективе очень хорошая, появилась новая мотивация. "Дедовщины" в команде нет, наоборот, все помогают друг другу и поддерживают. Без Зеленского "Квартал" будет, но уже немного другой. И поверьте, он не потеряет своей остроты. Есть надежда, что с появлением новых актеров, мы привлечем и новую аудиторию в "Вечерний Квартал".
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Квартал 95, Зеленский
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