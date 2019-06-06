НБУ снизил официальный курс доллара

06.06.2019 18:17

Курс доллара упал на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,79 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 2679,5094 гривен за 100 долларов (-13,5004 гривен).

Источник : https://www.rbc.ua