«Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали

06.06.2019 07:20

Леонид Кучма предложил снять блокаду с захваченных боевиками территорий Донбасса.

О новом предложении по урегулировании ситуации в ОРДЛО рассказал 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске Мартин Сайдик.

Он сообщил, что уже на следующем заседании ТКГ будет рассмотрено предложение Кучмы о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Предложение было сделано от господина Кучмы. И это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — заявил Сайдик.

Он также заявил, что введение в марте 2017 года экономической блокады на Донбассе способствовало разрыву отношений между сторонами.

«Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении. Снятие блокады — это был бы большой прогресс», — заявил Сайдик.

Ранее в России рассказали, что президент РФ Владимир Путин лично определяет политику в отношении Украины.

Об этом говорится в блоге журналиста и публициста Леонида Радзиховского на сайте «Собеседник».

«Для Путина Украина — любимая «игрушка», и никому другому он ее всерьез поиграть не отдавал. А вот хочет ли Путин принципиально изменить политику в отношении Украины? В этом я очень сильно сомневаюсь», – пишет Радзиховский.

По словам журналиста, отношения с Украиной определяет только президент России лично и больше никто. Радзиховский отмечает, что вряд ли Путин откажется от другой любимой «игрушки» — ДНР/ЛНР, а также наладит отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Слухи о смене политики в отношении Украины появились одновременно со слухами о возможной отставке помощника Путина – Владислава Суркова, а также назначении на его место недавнего спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаила Бабича, добавил публицист. Но, по его мнению, смена политики не зависит от стрелочников.

Источник : https://politeka.net