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Оформление паспортов: В ГМС предупреждают о мошеннических схемах посредников
В Украине фирмы-посредники, которые предлагают свои услуги по оформлению паспортов, никоим образом не могут повлиять на ход процедуры оформления документов. Обратившись к посредникам, человек вообще не получает реальной правовой помощи и может попасть к мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Киеве и Киевской области.
«Когда возникает необходимость оформить паспорт для выезда за границу или восстановить утраченные паспортные документы – граждане уже привычно пытаются найти во всемирной сети информацию о том, куда нужно обратиться и какие необходимые документы. Еще чаще информацию в интернете выискивают иностранцы, желающие получить гражданство Украины или вид на жительство. На таких клиентов "охотятся" фирмы-посредники, которые пользуются неосведомленностью иностранцев и предлагают свою помощь. Как следствие – люди выкладывают немалые деньги за ненужные услуги», – говорится в сообщении.
Так, обратившись по объявлению в интернете, вы с большой вероятностью можете попасть к мошеннической организации. «Недобросовестные посредники пытаются создать искусственный ажиотаж вокруг оформления паспортов для выезда за границу, распространяют мифы о том, что в ГМС надо выстоять не одну очередь, и о необходимости множества справок, что не соответствует действительности», – добавляют в ведомстве.
По информации ГМС, посредники обещают, что после заключения с ними договора о предоставлении консультационных услуг, внесут вас в некую «мифическую» базу и вам останется только прийти в миграционную службу на определенное время, где вас уже будут ждать для оформления документов. «На самом деле они просто потратят несколько минут, чтобы записать вас в электронную очередь, что вы могли сделать самостоятельно, не выходя из дома. Ведь сейчас для получения услуг по оформлению паспортов, удостоверений, разрешений на иммиграцию достаточно предварительно зарегистрироваться в электронной очереди на официальном сайте ГМС, выбрав удобные для себя время и дату посещения подразделения», – разъяснили в ведомстве.
Что касается консультационных услуг посредников, то часто подобные фирмы, или же адвокаты, юристы и другие сомнительные специалисты оказывают откровенно неквалифицированную помощь. В итоге, обратившись к посредникам, человек вообще не получает реальной правовой помощи, или ценность такой помощи явно несравнима с суммой, которую он уплатил.
«Поэтому подчеркиваем – не стоит обращаться к посредникам! Они никоим образом не могут повлиять на ход процедуры оформления документов. Более того, в органах ГМС созданы все условия, чтобы оформление документов проходило для граждан максимально комфортно», – отмечают в ГМС.
Так, записаться в подразделение можно с помощью электронной очереди. В дальнейшем состояние оформления биометрического документа можно отслеживать на сайте. Для еще большего удобства создан Миграционный чат-бот (#ДМС_БОТ) в популярных месенжерах – Telegram и Viber, где также можно отслеживать состояние оформления документов. Все, что вам предлагают посредники – вы с легкостью можете получить самостоятельно, обратившись в подразделение миграционной службы.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, паспорт, мошенники, посредники
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