ОУН пикетирует дом Порошенко, требуя его ареста

06.06.2019 19:40

Активисты ОУН пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области и требуют немедленного ареста политики и семьи Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома. Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что около 120 человек с флагами Украины и ОУН жгут шины и файера возле дома на улице Луговой.

По данным СМИ, аналогичная акция, с участием почти 100 человек начнется возле дома Олега Гладковского (Свинарчука), чья семья оказалась замешана в скандале с воровством в украинской оборонке.

Источник : https://donpress.com