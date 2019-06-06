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ОУН пикетирует дом Порошенко, требуя его ареста
06.06.2019 19:40
Активисты ОУН пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине Киевской области и требуют немедленного ареста политики и семьи Гладковских, причастных к скандалу вокруг Укроборонпрома. Об этом сообщает издание «Страна».
Отмечается, что около 120 человек с флагами Украины и ОУН жгут шины и файера возле дома на улице Луговой.
По данным СМИ, аналогичная акция, с участием почти 100 человек начнется возле дома Олега Гладковского (Свинарчука), чья семья оказалась замешана в скандале с воровством в украинской оборонке.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, дом, ОУН, арест, Порошенко
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