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Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
Экс-президент Петр Порошенко опозорился, прокомментировав идею Владимира Зеленского.
Накануне бывший гарант остро отреагировал по поводу возможного снятия экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса. На своей странице в Facebook народный депутат Семен Семенченко упрекнул лидера «Европейской солидарности» в бессовесной лжи.
«Обеспокоен неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения ОРДЛО», — написал Петр Порошенко в социальной сети. Пятый президент Украины напомнил, как в 2017 году СНБО приостановил экономические связи с оккупированными территориями в ответ на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, Порошенко, Зеленский
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