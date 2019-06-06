После встречи с Зеленским Могерини сделала многообещающее заявление по Украине

06.06.2019 11:01

Представитель Евросоюза пообещала жесткую позицию в отношении России и помощь в урегулировании ситуации на Донбассе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявила о полной поддержке Украины, в том числе и в вопросе продвижения в "минском процессе" по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних связей.

Она еще раз поздравила Зеленского с избранием на пост президента и заверила, что ЕС продолжит поддерживать Украину и в проведении реформ, и в вопросе ее суверенитета и территориальной целостности. Зеленский и Могерини затронули вопрос о необходимости продолжения Украиной процесса реформ в интересах своих граждан и в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Стороны также обсудили возможные пути продвижения вперед при полном выполнении Минских соглашений всеми сторонами, напомнив об ответственности России в этом отношении. Могерини напомнила, что Евросоюз не признает российскую паспортизацию Донбасса, и готов поддержать реализацию Минска всеми доступными средствами. Представитель ЕС также подтвердила социально-экономическую поддержку Приазовью.

"Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной цели президента Зеленского в отношении инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим в районах, контролируемых боевиками", – подчеркнула она.

Европейский союз продолжает ожидать, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских моряка и вернет Украине три судна.

Напомним, в течение двух дней своего визита в Брюссель Зеленский провел встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, старшим советником президента США Джаредом Кушнером, высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который пообещал Украине 500 млн евро в случае выполнения Киевом соответствующих условий, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Европейского совета Дональдом Туском, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник : https://www.segodnya.ua/