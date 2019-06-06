Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Семь регионов Украины пострадали от непогоды

06.06.2019 11:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Семь регионов Украины пострадали от непогоды

По данным пресс-службы ГосЧС, в ночь на сегодня, 6 июня, Украину накрыла страшная непогода, в результате чего 80 населенных пунктов в семи областях нашей страны оказались обесточенными, передает replyua.net

«В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Херсонская - 18 н.п., Черкасская - 17 н.п., Житомирская - 14 н.п., Киевская - 12 н.п., Хмельницкая - 9 н.п., Кировоградская - 6 н.п. и Волынская - 4 н.п», - подчеркивается в сообщении. Одновременно с этим отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Не так давно стало известно, что в Тернопольской области из-за паводка село оказалось затопленным. Жители села Красиив даже сняли видео, как «большая» вода за всего за несколько минут затопила два десятка дворов и чуть ли не все огороды.



Теги: Украина, Донбасс, непогода, регионы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх