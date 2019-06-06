Шарий зарегистрировал свою политическую партию

06.06.2019 21:00

Журналист Анатолий Шарий сообщил о создании политической партии. Об этом он заявил в своем блоге.

По словам журналиста, «Партия Шария» уже зарегистрирована в Минюсте Украины.

«Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придем, и вы получите европейские пенсии. Мы идем карать. Огнем и мечом», — заявил он.

При этом Шарий отметил, что если его партия попадает в Верховную Раду, то это событие будет самым веселым после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Источник : https://donpress.