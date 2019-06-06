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Страшная судьба звезды киевского Динамо: стал бомжом и скончался в забвении
Умер экс-игрок киевского Динамо, московского ЦСКА и харьковского Металлиста Борис Деркач
Бывший футболист ушел из жизни в возрасте 55 лет вскоре после скитаний по миру и недавнего возвращения в Украину, сообщает Фокус.
За свою профессиональную карьеру Борис Деркач становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок СССР.
В 90-е годы он был активным участником организованной преступной группировки в Будапеште. За нанесение телесных повреждений нескольким лицам его приговорили к 11-летнему тюремному заключению в Венгрии, а после неудачной попытки побега добавили еще четыре года.
После освобождения из тюрьмы в 2005 году он работал скаутом в харьковском Металлисте, но вскоре потерял работу из-за финансовых проблем в клубе. Позже из-за проблем с алкоголем и азартными играми бывший футболист уехал на заработки за границу.
Несколько лет назад Борис Деркач отправился в Камбоджу, откуда перебрался в Малайзию, где стал бомжом. Весной 2019 года его госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачам удалось спасти ему жизнь.
Благодаря усилиям сотрудников Посольства Украины в Малайзии и Министерству иностранных дел Украины Борису Деркачу удалось вернуться на родину в конце апреля. Он проживал на квартире у своих знакомых, где в мае и скончался в забвении. Бывший футболист похоронен на одном из харьковских кладбищ.
Ранее сообщалось, что умер выдающийся шотландский футболист, бывший защитник и капитан Селтика Билли Макнилл.
Легендарный спортсмен, становившийся обладателем Кубка европейских чемпионов, ушел из жизни в возрасте 79 лет. Как сообщает The Sun, Билли Макнилл, страдавший от деменции, скончался минувшей ночью в окружении своей семьи.
Знаменитый шотландский футболист всю свою карьеру провел в Селтике, отыграв в составе «кельтов» 790 матчей, что является рекордом клуба. Капитанскую повязку в клубе из Глазго защитник носил на протяжении 13 лет.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, карьера, звезда, кубок
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