Трагедия под Херсоном: иномарка протаранила остановку, есть жертвы

06.06.2019 18:40

В Херсонской области возле села Николаевка произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и еще один человек был госпитализирован. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 6 июня, передает Корреспондент.

Отмечается, что столкнулись автомобили Volkswagen Passat B6 и ВАЗ 2106. После чего Volkswagen выехал на обочину, где на остановке общественного транспорта находилсь семья местных жителей.

"В результате наезда автомобиля Volkswagen на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра скончалась во время оказания медицинской помощи. Также в Геническе районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, где устанавливается степень его травмирования", – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Накануне СМИ сообщили, что в Ивано-Франковской области произошла дорожная авария с участием сотрудника полиции, в результате которой погибли два человека. Сам правоохранитель получил телесные повреждения.

А в масштабном ДТП под Киевом пострадали 26 человек. В городе Боярка столкнулись две маршрутки и автомобиль Skoda с прицепом.