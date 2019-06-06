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В тесте ВНО по истории Украины нашли досадную ошибку.
Украинский центр оценивания качества образования заявил, что в задании №42 в тесте внешнего оценивания по истории Украины нет правильного ответа. Тест ВНО по истории Украины сдавали 4 июня, пишут Вести.
В частности, в задании №42 необходимо было "определить фото с изображением Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря". Однако в вариантах ответов были приведены фото Свято-Покровской церкви (с. Сутковцы, Хмельницкая область), Пятницкой церкви (г. Чернигов), Екатерининской церкви (г. Чернигов) и Церкви Святого Пантелеймона (с. Шевченково, Ивано-Франковская область). "Из-за технической ошибки при подготовке к печати сертификационной работы вместо фото Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря ошибочно приведены фото собора Святой Великомученицы Екатерины (Екатерининская церковь) в г. Чернигов", - сказали в центре оценивания.
"Взвесив решение предметной профессиональной комиссии, в Украинском центре было принято решение засчитать всем участникам основной сессии внешнего независимого оценивания по истории Украины 2019 года по одному баллу за задание №42 соответствующей сертификационной работы", - отметили в организации.
Теги: Донбасс, организация, центр, ВНО
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