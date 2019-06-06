Зеленский ответил украинцам на петицию об импичменте: «четыре условия»

06.06.2019 20:40

Президента Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, которая требует его отставки.

Соответствующий документ размещен на сайте президента.

«На самом деле вы не имеете поддержки 73 % избирателей. Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей… Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности Президента Украины», — утверждает автор.

В ответ на это Зеленский привел пример законных причин, которые предусматривают досрочное прекращение его работы как президента. В частности, это сама отставка; невозможность исполнять свои обязанности по состоянию здоровья; смещение в порядке импичмента; смерть.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73 % избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму», — отметил Зеленский.

Более того, президент также обратил внимание авторов петиции и ее подписантов на его законопроект об импичменте, который сейчас находится в стенах Верховной Рады. Он предлагает поддержать именно этот документ.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла законопроект № 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ», в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента. За это отдали свои голоса 279 парламентариев из необходимых 226.

Депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении 4 июня и менее, чем за три дня они рассмотрели более 700 поправок.

Документом определяется, что специальная временная следственная комиссия ВР — это коллегиальный временный орган Рады, который образуется в составе народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей.

Задачей комиссии, в частности, является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Источник : https://politeka.net