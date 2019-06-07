- Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе18:20
- Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана18:00
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду 17:37
- Снятие экономической блокады с ОРДЛО позволяет легализовать все награбленное - экономист17:20
- В Украине резко подорожали 70% социальных продуктов17:00
- Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на 9 июня 16:20
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»15:17
- «Досрочных выборов не будет»: война Рады и Зеленского достигла апогея, «обнулили окончательно»14:23
- Коломойский должен вернуть 212 млрд - ПриватБанк13:38
Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе
Для достижения мира на Донбассе Российская федерация должна вывести свои войска и вооружение, а также распустить «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».
«На прошлой неделе на Постоянном совете председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) Эртугрул Апакан изложил ряд мер по деэскалации конфликта и улучшения гуманитарной ситуации на востоке Украины. Посол Апакан призвал к устойчивому прекращению огня, как это указано в Минских соглашениях, что позволит органам власти приступить к решению гуманитарных проблем в регионе и восстановить доверие. Лишь после того, как Россия сделает этот шаг, выведет тяжелое вооружение и войска, ликвидирует незаконные вооруженные группировки и распустит так называемые "народные республики", восток Украины сможет двигаться в направлении мира и стабильности», – подчеркнул он.
Гарри Кемиан отметил, что только «после того, как Россия создаст условия для обеспечения мира и стабильности, Украина сможет реализовать другие политические аспекты Минских соглашений».
Он также заявил, что конфликт на Донбассе, который продолжается уже шестой год, стал настоящей гуманитарной катастрофой.
«Вторжение России, оккупация и продолжающиеся военные операции в Украине – это неудачная стратегия, призванная сдержать международные амбиции Украины и ее право на самоопределение. Россия отказывается выполнять свои Минские обязательства и вместо этого пытается обвинять Украину и Запад в конфликте, инициированном самой Россией», – добавил американский дипломат.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, дипломат, достижение
- Яценюк - всё? Тимошенко и Яресько хотят сесть в кресло премьера
- Запрет на въезд: черногорский премьер жестко прошелся по режиму РФ
- «Зачистный» четверг для премьера
- Премьер предложил нардепам внести изменения в Конституцию, чтобы реформу децентрализацию нельзя было «отыграть назад»
- Фотограф случайно сделал из премьера Дании Терминатора
- Из-за невыплаченных кредитов мужчина с "бомбой" прорывался к премьеру (ВИДЕО)
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»15:17
- Водоканал не будет подавать воду выше шестого этажа в многоэтажках Рубежного14:41
- Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб 11:40
- Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу 11:20
- Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями10:40
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»21:38
- В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны18:04
- Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса17:42
- Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе18:20
- Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана18:00
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду 17:37
- Снятие экономической блокады с ОРДЛО позволяет легализовать все награбленное - экономист17:20
- В Украине резко подорожали 70% социальных продуктов17:00
- «Рома» выкупила у «Шахтера» Фонсеку за 2 миллиона евро16:50
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на 9 июня 16:20
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия