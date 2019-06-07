«Досрочных выборов не будет»: война Рады и Зеленского достигла апогея, «обнулили окончательно»

Блогер Елизавета Богуцкая считает, что досрочных выборов не будет.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«И по большому счету, если философски посмотреть на ситуацию, это и хорошо», — говорится в сообщении.

Блогер указала, что у «Слуги народа» уже почти 50%.

«Мы наблюдаем тот же самый эффект, который наблюдали весной, когда Зеленский не проводил пафосных форумов, не ездил по стране с митингами, не стучался к бабушкам с гречкой и доплатой к пенсии… А рейтинг его рос прогрессирующе», — добавила она.

Это происходит из-за того, что депутаты пытаются подорвать авторитет Зеленского и сорвать выборы.

«Ничему жизнь не учит. Уже старались. Вышло все как-то не очень. Вернее, наоборот. Все усилия подорвать веру в Вову обернулись ярким протестом против таких действий», — уверена Богуцкая.

Она уточнила, что игнорирование депутатами Зеленского «обнуляет их окончательно».

«Ведь мы знаем этих мерзавцев как облупленных. Знаем, что вся их деятельность аморальна и антинародна. Чем больше они саботируют перемены в стране, тем больше обнуляют себя. Если к досрочным выборам рейтинг «СН» вырастет больше 50%, то к осени — будет 73″, — резюмировала блогер.

К слову, Александр Гончаров уверен, что многие украинцы с трудом доживут до конца 2019 года. Тем временем, практически отправленный в отставку премьер начал не на шутку напрягать своих подчиненных в Кабинете министров, чтобы наверстать упущенное за годы правления.

«Нашим семьям пережить бы осень. Дальше заглядывать уже не стоит. Однако, В.Гройсман с небывалой энергичностью начал включать мозги своим подчиненным и те с такой же боевитостью вдруг выдали «на гора» среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2019-2022 годы! Дескать, уже только этот документ, утверждают ребята в Минфине, позволит увеличить уровень прозрачности политики управления долгом и повысить ее эффективность. Во как!».

Эксперт отметил, что только досрочные парламентские выборы открыл чиновникам глаза на катастрофу с долгами. Ведь несмотря на все стратегии, Украина теряет позиции на международном рынке вместе с выплатой валютных долгов. И на сегодняшний день спасения ждать неоткуда:

«А насколько жаркой и голодной будет эта осень, увы, ни Кабмин, ни Минфин еще просто не знают. Ведь ни занимать деньги, ни обслуживать долги легче не стало. Растущее отрицательное сальдо, как пылесос, высасывает из нашей экономики валютные средства и сильно продавливает курс гривны, а чтобы удержать ситуацию – нужны новые кредиты МВФ, которых нет. Да, такие досрочные выборы в Раду очень нужны для полного прозрения».

Пользователи социальной сети возмутились действиями Кабмина. Они прокомментировали острую ситуацию с долгами Украины:

«Это будет не прозрение а похмелье!»; «Нам ещё лет 100 похмеляться»; «Как говорит знающий народ, плохо у вас будет не только осенью но и весь год. Бульбу с пшеницей дождями повымывало. А саму бульбу уже из Казахстана начали завозить».

Источник : https://politeka.net



