- Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе18:20
- Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана18:00
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду 17:37
- Снятие экономической блокады с ОРДЛО позволяет легализовать все награбленное - экономист17:20
- В Украине резко подорожали 70% социальных продуктов17:00
- Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на 9 июня 16:20
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»15:17
- «Досрочных выборов не будет»: война Рады и Зеленского достигла апогея, «обнулили окончательно»14:23
- Коломойский должен вернуть 212 млрд - ПриватБанк13:38
«Досрочных выборов не будет»: война Рады и Зеленского достигла апогея, «обнулили окончательно»
Блогер Елизавета Богуцкая считает, что досрочных выборов не будет.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«И по большому счету, если философски посмотреть на ситуацию, это и хорошо», — говорится в сообщении.
Блогер указала, что у «Слуги народа» уже почти 50%.
«Мы наблюдаем тот же самый эффект, который наблюдали весной, когда Зеленский не проводил пафосных форумов, не ездил по стране с митингами, не стучался к бабушкам с гречкой и доплатой к пенсии… А рейтинг его рос прогрессирующе», — добавила она.
Это происходит из-за того, что депутаты пытаются подорвать авторитет Зеленского и сорвать выборы.
«Ничему жизнь не учит. Уже старались. Вышло все как-то не очень. Вернее, наоборот. Все усилия подорвать веру в Вову обернулись ярким протестом против таких действий», — уверена Богуцкая.
Она уточнила, что игнорирование депутатами Зеленского «обнуляет их окончательно».
«Ведь мы знаем этих мерзавцев как облупленных. Знаем, что вся их деятельность аморальна и антинародна. Чем больше они саботируют перемены в стране, тем больше обнуляют себя. Если к досрочным выборам рейтинг «СН» вырастет больше 50%, то к осени — будет 73″, — резюмировала блогер.
К слову, Александр Гончаров уверен, что многие украинцы с трудом доживут до конца 2019 года. Тем временем, практически отправленный в отставку премьер начал не на шутку напрягать своих подчиненных в Кабинете министров, чтобы наверстать упущенное за годы правления.
«Нашим семьям пережить бы осень. Дальше заглядывать уже не стоит. Однако, В.Гройсман с небывалой энергичностью начал включать мозги своим подчиненным и те с такой же боевитостью вдруг выдали «на гора» среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2019-2022 годы! Дескать, уже только этот документ, утверждают ребята в Минфине, позволит увеличить уровень прозрачности политики управления долгом и повысить ее эффективность. Во как!».
Эксперт отметил, что только досрочные парламентские выборы открыл чиновникам глаза на катастрофу с долгами. Ведь несмотря на все стратегии, Украина теряет позиции на международном рынке вместе с выплатой валютных долгов. И на сегодняшний день спасения ждать неоткуда:
«А насколько жаркой и голодной будет эта осень, увы, ни Кабмин, ни Минфин еще просто не знают. Ведь ни занимать деньги, ни обслуживать долги легче не стало. Растущее отрицательное сальдо, как пылесос, высасывает из нашей экономики валютные средства и сильно продавливает курс гривны, а чтобы удержать ситуацию – нужны новые кредиты МВФ, которых нет. Да, такие досрочные выборы в Раду очень нужны для полного прозрения».
Пользователи социальной сети возмутились действиями Кабмина. Они прокомментировали острую ситуацию с долгами Украины:
«Это будет не прозрение а похмелье!»; «Нам ещё лет 100 похмеляться»; «Как говорит знающий народ, плохо у вас будет не только осенью но и весь год. Бульбу с пшеницей дождями повымывало. А саму бульбу уже из Казахстана начали завозить».
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Рада, Зеленский
- Постельный режим. В двух округах оказалось много голосующих вне избирательных участков
- КПУ заявляет о "каруселях" в Донбассе
- Самые громкие скандалы избирательной кампании в Донецкой области. Часть 3
- Независимых наблюдателей выгоняют с избирательных участков в Донецке
- Журналисты, дьякон, бизнесмены, экс-регионалы. Оппозиция определилась с мажоритарщиками Донбасса
- КПУ: Нарушения в Донецкой области принимают угрожающие масштабы (ФОТО)
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»15:17
- Водоканал не будет подавать воду выше шестого этажа в многоэтажках Рубежного14:41
- Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб 11:40
- Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу 11:20
- Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями10:40
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»21:38
- В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны18:04
- Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса17:42
- Американский дипломат рассказал, что необходимо для достижения мира на Донбассе18:20
- Стало известно, кто будет представлять партию Гройсмана18:00
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду 17:37
- Снятие экономической блокады с ОРДЛО позволяет легализовать все награбленное - экономист17:20
- В Украине резко подорожали 70% социальных продуктов17:00
- «Рома» выкупила у «Шахтера» Фонсеку за 2 миллиона евро16:50
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд на 9 июня 16:20
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия