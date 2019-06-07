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ГПУ открыла три уголовных дела из-за заявлений Кучмы по Донбассу

07.06.2019 22:42
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ГПУ открыла три уголовных дела из-за заявлений Кучмы по Донбассу

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об открытии трех уголовных производств после заявления представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы по Донбассу. Об этом Луценко заявил в видеообращении, которое размещено на его странице в Facebook, передает УНН.

"... лично зарегистрировал в ЕРДР дело по факту приготовления к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы по предварительному сговору с группой лиц. Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, захватившими украинское имущество, собирающими якобы налоги, а мы с ними будем торговать", - сказал он.

Генпрокурор добавил, что второе дело относительно препятствования законной деятельности ВСУ в особый период проведения антитеррористической операции, а третье - по факту государственной измены.

Источник : https://from-ua.com/



Теги: Донбасс, уголовное дело, Кучма, заявление
 
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