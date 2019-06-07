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Архив - Украина

«Это у вас нет контроля»: Пушилин «перевел стрелки» на Зеленского

07.06.2019 22:17
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Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «продолжении политики двойных стандартов своего предшественника». 

Об этом Денис Пушилин заявил сепаратистским СМИ.

«Факты категорически не соответствуют заявлениям и противоречат здравому смыслу. В очередной раз Украина пытается сделать Российскую Федерацию стороной конфликта и увести переговорный процесс из конструктивного русла. В реальности именно у украинского руководства нет никакого контроля над ВСУ, на чем мы неоднократно акцентировали внимание мировой общественности», — заявил Пушилин, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что РФ частично потеряла контроль над НВФ в виду обострения у Новолуганского. 

Источник : http://lugradar.net/

 



Теги: Донбасс, контроль, Пушилин, Зеленский
 
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